VUČIĆ NA SVEČANOJ VEČERI PRIREĐENOJ ZA UČESNIKE SAMITA U TIVTU: U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj večeri priređenoj za učesnike Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu.

"U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona o ključnim pitanjima za budućnost Zapadnog Balkana, evropskom putu naših zemalja, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i jačanje međusobnog poverenja", naveo je predsednik Vučić.

Podsetimo, Vučić je u Tivat stigao danas u popodnevnim satima, a prvo se sastao sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom.

Pred predsednikom Srbije je danas i sutra niz važnih susreta u Tivtu.

Autor: A.A.