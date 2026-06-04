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Vučić danas i sutra na samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas i sutra na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.

Takođ, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom, predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom, saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

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Autor: Pink.rs

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