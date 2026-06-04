Vučić stigao u Tivat! Učestvuje na Samitu EU - Zapadni Balkan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat gde će danas i sutra učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.

Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom, predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom, saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

Predsednik Vučić izjavio je ranije danas, posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, da će otići u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju.

Vučić je kazao da Srbija ima velika očekivanja od samita u Tivtu navodeći da se nada da će na tom samitu biti najave o mogućoj promeni metodologije o pristupanju EU.

''Zadovoljan sam tokom naših razgovora i svim onim što nam predstoji da uradimo, ali rekao bih i jednom novom dinamikom oko samih pregovora i metodologije, tako da verujem da ćemo po tom pitanju imati bolje rezultate", rekao je Vučić.

Naveo je da je Košti i predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen dao reč da će ići na samit kao i da se ne plaši da ode i da će o tome mnogo više govoriti u Crnoj Gori.

U Tivtu se sutra održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU.

Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.

Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

Autor: A.A.