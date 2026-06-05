AKTUELNO

Politika

NOVI DOKAZ O TOME KOLIKO SU SRBIJA I VUČIĆ 'IZOLOVANI': Fotografija s Ursulom fon der Lajen iz Tivta SVE GOVORI

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u četvrtak popodne u Tivat, gde će u petak učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan.

Predsednik Vučić prisustvuje svečanoj večeri priređenoj za učesnike Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, odakle se i oglasio na društvenoj mreži Instagram.

- U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona o ključnim pitanjima za budućnost Zapadnog Balkana, evropskom putu naših zemalja, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i jačanje međusobnog poverenja - naveo je Vučić.

Među objavljenim fotografijama je i susret Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, koja govori više od hiljadu reči. Malo je reći da je susret bio srdačan, što ruši svaku priču o ''izolovanosti'' naše države i našeg predsednika.

pročitajte još

'RAZLIČITI SU NAM SNOVI' Vučić: Za mene je ostvarenje svih snova da Srbija ide napred, da bude uspešna, jaka zemlja...

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Srbija

#Tivat

#Ursula fon der Lajen

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić stigao u Tivat! Učestvuje na Samitu EU - Zapadni Balkan

Politika

URSULA FON DER LAJEN, MAKRON, MERC... Evo sa kim će se sve Vučić sastati u Tivtu

Politika

SRDAČAN SUSRET VUČIĆA I URSULE FON DER LAJEN: Razmena mišljenja sa fokusom na ubrzanje evropskog puta Srbije

Politika

VUČIĆ IZ BRISELA: Uvek dobar i srdačan susret sa Ursulom fon der Lajen! (FOTO)

Politika

'IDEM ZATO ŠTO ME JE POZVALA URSULA FON DER LAJEN' Vučić o samitu u Tivtu: Možda ću u inat Đilasu preko Trebinja, a možda i neću, ja sam slobodan čove

Politika

'SRBIJA OSTAJE ČVRSTO POSVEĆENA SPROVOĐENJU REFORMI' Predsednik Vučić razgovarao sa Ursulom fon der Lajen