NOVI DOKAZ O TOME KOLIKO SU SRBIJA I VUČIĆ 'IZOLOVANI': Fotografija s Ursulom fon der Lajen iz Tivta SVE GOVORI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u četvrtak popodne u Tivat, gde će u petak učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan.

Predsednik Vučić prisustvuje svečanoj večeri priređenoj za učesnike Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, odakle se i oglasio na društvenoj mreži Instagram.

- U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona o ključnim pitanjima za budućnost Zapadnog Balkana, evropskom putu naših zemalja, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i jačanje međusobnog poverenja - naveo je Vučić.

Među objavljenim fotografijama je i susret Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, koja govori više od hiljadu reči. Malo je reći da je susret bio srdačan, što ruši svaku priču o ''izolovanosti'' naše države i našeg predsednika.

Autor: Pink.rs