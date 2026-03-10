Ministarka Đedović Handanović u Jelisejskoj palati: Sa Makronom na večeri za učesnike Nukearnog samita u Parizu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvuje u Jelisejskoj palati večeri za učesnike Nukearnog samita, čiji je domaćin predsednik Francuske Emanuel Makron.

Makron je organizovao večeru za lidere i šefove delegacija, koje su učestvovale na drugom Nuklearnom samitu, koji je danas održan u Parizu.

Pored Đedović Handanović, večeri prisustvuju i predstavnici Evropske komisije, premijer Slovačke Robert Fico, premijer Grčke Kirjakos Micotakic, premijer Jermenije Nikol Pašinjan i drugi.

Đedović Handanović učestvovala je na Nuklearnom samitu 2026 u Parizu kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ona je govorila na panelu "Regionalni razvoj i strategije: potencijal nuklearne energije za rešavanje rastuće globalne potražnje za čistom energijom".

Panel je moderirao francuski ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, a panelisti su bili i generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Matijas Korman, predsednik Afričke komisije za nuklearnu energiju (AFKONE) Gaspar Lijoko Mbojo, predsednik Kineske nacionalne nuklearne korporacije (CNNC) Janfeng Šen i predsednik, generalni direktor Francuske elektroprivrede (EDF) Bernar Fontana, izvršni savetnik u Westinghouse Electric Company Žak Besnainu i predsednik Grupe evropskih opština sa nuklearnim postrojenjima (GMF) i gradonačelnik Borsele Gerben Dajksterhuis.

Nuklearni samit je održan u kongresnom centru "La Seine Musicale", a otvorili su ga predsednik Francuske Emanuel Makron, i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Skupu su prisustvovali predstavnici skoro 50 zemalja.

Autor: Pink.rs