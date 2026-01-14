AKTUELNO

STRATEŠKI SASTANAK U PALATI SRBIJA: Đedović Handanović sutra sa Sijartom o energetici i budućnosti NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastaće se u četvrtak, 15. januara, sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, potvrđeno je iz resornog ministarstva.

Sastanak dvoje zvaničnika zakazan je za 10 časova u Palati Srbija, a glavne teme razgovora biće produbljivanje saradnje u oblasti energetike i strateški projekti dve zemlje.

Ministarka Đedović Handanović je u nedavnom obraćanju javnosti najavila ovu posetu, ističući da će fokus biti na sveukupnoj saradnji, ali i na potencijalnom međunarodnom dogovoru između Srbije i Mađarske, posebno u kontekstu poslovanja Naftne industrije Srbije (NIS).

„Imamo i druge oblasti saradnje, energetika je u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju“, izjavila je ranije ministarka.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada su energetska bezbednost i stabilno snabdevanje energentima prioritet za obe države, a očekuje se da će razgovori dodatno učvrstiti poziciju Srbije i Mađarske kao ključnih partnera u ovom sektoru.

