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'Sa domaćinima ovogodišnjeg Samita EU - Zapadni Balkan' Vučić objavio sliku sa Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram nalogu ''buducnosrbijeav'' sliku sa domaćinima Samita Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu, čiji je učesnik.

Predsednik Vučić se fotografisao sa predsednikom i premijerom Crne Gore, Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem.

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

Vučić je ranije danas u Tivtu razgovarao sa predsednikom Vlade Grčke Kirjakosom Micotakisom, a planirani su i sastanci sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Jakov Milatović

#Milojko Spajić

#Samit EU Zapadni Balkan

#Tivat

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