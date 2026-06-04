'Sa domaćinima ovogodišnjeg Samita EU - Zapadni Balkan' Vučić objavio sliku sa Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram nalogu ''buducnosrbijeav'' sliku sa domaćinima Samita Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu, čiji je učesnik.

Predsednik Vučić se fotografisao sa predsednikom i premijerom Crne Gore, Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem.

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

Vučić je ranije danas u Tivtu razgovarao sa predsednikom Vlade Grčke Kirjakosom Micotakisom, a planirani su i sastanci sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

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Autor: Pink.rs