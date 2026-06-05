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Vučić sa Ficom u Tivtu: Predsednik otkrio detalje razgovora (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom na Samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU, a Srbiju će na skupu predstavljati predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić se u 9 sati kako je prethodno najavljeno sastao sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom.

Detalji razgovora objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

- Srdačan i prijateljski razgovor sa Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije, trenutnoj dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje naših zemalja. Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regionu, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalma za povećanje trgovinske razmene i snažnije povezivanje privreda Srbije i Slovačke. Izrazio sam zahvalnost Slovačkoj na podršci evropskom putu Srbije i sprovođenju reformi, kao i na njenom čvrstom i principijelnom stavu kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje - otkrio je Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

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#Samit EU Zapadni Balkan

#Tivat

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