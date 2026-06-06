HRVATI IM OBEZBEDILI PROSTOR: Intervjuom za Večernji list i Pavle Grbović pokazao da svi blokaderi žele da budu zvezde u 'lijepoj njihovoj'

Intervju predsednika Pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića za hrvatski Večernji list još jednom je pokazao da predstavnici opozicije i studenti blokaderi sve češće svoje političke poruke šalju upravo preko medija u Hrvatskoj, gde dobijaju prostor kakav im, po svemu sudeći, najviše prija.

Dok se Srbija suočava sa pokušajima destabilizacije, hrvatski mediji gotovo po pravilu pružaju prostor onima koji najžešće napadaju vlast u Beogradu.

Tako je i Grbović u razgovoru za zagrebački list izneo niz kritika na račun predsednika Aleksandra Vučića, policije, odnosa Srbije prema regionu, ali i ponovio da budućnost zemlje vidi isključivo u Evropskoj uniji.

Govoreći o studentskim protestima i Memorandumu o Kosovu, Grbović se kritički osvrnuo na stavove vlasti, ali i odbacio optužbe da Hrvatska ima bilo kakvu ulogu u događajima u Srbiji.

Politički analitičari godinama ukazuju da Zagreb sa velikom pažnjom prati unutrašnja dešavanja u Srbiji, dok pojedini smatraju da nije slučajno što mediji u Hrvatskoj gotovo po pravilu afirmativno predstavljaju one političke aktere koji zagovaraju promenu vlasti u Beogradu.

Grbović je u intervjuu poručio da Srbija ne treba da postane ni „kineska provincija“ niti „američka savezna država“, već punopravna članica Evropske unije. Istovremeno je kritikovao odnos Beograda prema Crnoj Gori i odbacio tvrdnje vlasti o pokušajima obojene revolucije.

Njegov nastup u hrvatskom listu izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini komentarisali da je postalo pravilo da predstavnici opozicije i studenti blokaderi najpre traže podršku i medijski prostor upravo u „lijepoj njihovoj“.

Autor: Pink.rs