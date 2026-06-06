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NASILJE BLOKADERA NA ZVEZDARI! Maskirani studenti blokaderi napali aktiviste SNS (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zvezdara najoštrije osuđuje današnji napad na svoje aktiviste na Severnom bulevaru, koji su mirno razgovarali sa građanima na stranačkim info pultovima.

"Grupa maskiranih studenata blokadera iz studentskog doma 'Patris Lumumba', predvođeni Veljkom Ćirovićem iz Raške, pokušala je da nasiljem i provokacijama spreči legitiman politički rad naših aktivista.

Zahvaljujemo se pripadnicima policije na brzoj reakciji i pozivamo nadležno tužilaštvo da u skladu sa zakonom sankcioniše sve odgovorne.

Srpska napredna stranka Zvezdara nastaviće da bude među građanima i da se za svoje političke stavove bori isključivo radom, rezultatima i razgovorom sa ljudima", navodi se u saopštenju SNS Zvezdara.

Autor: A.A.

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