Jovanov : Srbija sa Vučićem vodi samostalnu politiku, blokaderi nemaju bilo kakvu politiku

Srbija vodi samostalnu politiku i sama bira svoje spoljnopolitičke partnere, dok opozicija nema nikakvu politiku, izjavio je šef poslaničke grupe SNS u srpskom parlamentu Milenko Jovanov.

Jovanov je u intervjuu za Kurir ocenio da izbori u Srbiji slede i da je potpuno irelevantno da li će biti mesec dana pre ili kasnije.

„Spoljna politika predsednika Vučića je u proteklim nedeljama doživela svoj vrhunac i pokazala da je moguća, realna i ostvariva, ali je za njeno vođenje potrebno da imate i političara velikog formata da bi mogao da je ostvari“, istakao je Jovanov.

Govoreći o blokaderskim i opozicionim političarima, šef poslanika SNS naglašava da se „političari malog formata zadovoljavaju time da budu poslušnici i servisi stranih centara moći“.

„Oni (opozicija i blokaderi) nemaju politiku koju bi suprotstavili politici predsednika Vučića, zato im preostaje samo personalizacija kampanje, sa, siguran sam, istim uspehom kao do sada“, dodao je šef poslanika SNS.

On se osvrnuo i na napade blokadera, kao i medijskih krugova iz Hrvatske i Crne Gore na Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha srpskog Porfirija, rekavši da smo zahvaljujući našoj crkvi opstali kao narod i kada nije bilo države.

„Upravo zbog toga napadima na crkvu pokušavaju da nam unište temelj na kome stojimo“, naveo je Jovanov.

„Nijedna druga verska zajednica ne trpi tako brutalne, stalne i agresivne napade kao SPC, a u poslednjim nedeljama i njeni vernici, iako nikome ništa nažao nisu učinili“, zaključio je Milenko Jovanov.

Autor: Pink.rs