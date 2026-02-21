Jovanov odbrusio Georgievu: Lažu, na Boga ne misle...

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov žestoko je odgovorio Slobodanu Georgievu
- Hajde što lik napravi leksičku grešku i napiše 'profesionalni' umesto 'propagandni', desi se, nego što lažu botine, bokte!Lažu, na Boga ne misle... - napisao je Jovanov
Хајде што лик направи лексичку грешку и напише 'професионални' уместо 'пропагандни', деси се, него што лажу ботине, бокте!— Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 21. фебруар 2026.
Лажу, на Бога не мисле... pic.twitter.com/IaqKAKNDSV
Autor: Iva Besarabić Pink.rs/