ODBOR ZA KONTROLU I OPSERVACIJU UPOZORAVA: Priština sprema izbornu krađu na Kosmetu, hitan poziv Srbima na masovni izlazak!

Današnji izbori na Kosovu i Metohiji nisu običan politički proces, već prelomna borba za biološki i institucionalni opstanak srpskog naroda na svojim vekovnim ognjištima, saopštio je Odbor za kontrolu i opservaciju.

Kako navode iz ove organizacije koja se bavi prćenjem izbornih procesa, naš narod na Kosmetu se danas suočava sa otvorenim terorom režima Aljbina Kurtija. Hapšenje srpskih lekara, zatvaranje domova zdravlja i otimanje železničkih stanica imaju samo jedan cilj – tihi egzodus Srba sa ovih prostora.

Pokušaj izborne krađe u potpunom mraku

Kao krunski dokaz pripreme izbornog inženjeringa, iz Odbora za kontrolu i opservaciju ističu sramnu zabranu njihove posmatračke misije na današnjim biralištima.

"Izgovor Prištine da ne možemo da posmatramo brojanje listića zbog statuta u kom stoji „Kosovo i Metohija” jeste providna manipulacija. Taj isti statut nikome nije smetao na lokalnim izborima u oktobru 2025. godine, kada nam je učešće bilo dozvoljeno. Jasno je da Kurti danas želi potpuni mrak, bez svedoka na terenu, kako bi oteo srpske mandate i predao ih svojim marionetama", upozoravaju iz Odbora.

Masovnost i olovka kao jedino oružje

Iz Odbora za kontrolu i opservaciju naglašavaju da je jedini snažan odgovor na ove pritiske apsolutno jedinstvo i masovni izlazak na birališta u ovim trenucima, jer se srpski glas ne sme ugasiti.

"Svaki Srbin koji danas ostane kod kuće direktno pomaže Albinu Kurtiju i daje vetar u leđa projektu nezavisnog Kosova u kome za nas nema mesta", navodi se u saopštenju uz hitan poziv svim građanima s pravom glasa, a posebno onima koji privremeno žive van Kosmeta, da shvate ozbiljnost ovog istorijskog dana.

"Istorija nas uči, još od 1389. godine do danas – kada smo bili složni, pobeđivali smo. Odbrana našeg naroda i naših svetinja dešava se upravo sada, na biračkim mestima", zaključuje se u saopštenju Odbora za kontrolu i opservaciju.

Autor: D.S.