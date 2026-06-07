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BRNABIĆ PO POVRATKU IZ PIROTA: Mi želimo da Srbija pobedi - uvek i svuda!

Izvor: PInk.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se na svom Instagram profilu.

- Danas sam bila u Pirotu. Videla se sa ljudima iz Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke, celog okruga. Hvala im na podršci i na ljubavi. Hvala što se bore i veruju u pobedničku Srbiju i predsednika Aleksandra Vućića. Bez njihove podrške i vizije predsednika Vučića, ništa ne bismo mogli da uradimo. Svi mi se borimo za jedinstvenu Srbiju, Srbiju bez podela i bez mržnje. I posebno mi je drago što su se u blizini pojavili i ljudi sa transparentima “Studenti pobeđuju”. Umesto svađa i rasprava, ljudi iz SNS su ih pozdravili i poslužili. Mi prihvatamo da neko misli drugačije i ima drugačije stavove. Mi želimo da razgovaramo, a razgovor je najvažniji kada se sa nekim ne slažete. Mi želimo da Srbija pobedi - uvek i svuda! - napisala je Brnabić na svom Instagram profilu.

Video: Privatna arhiva

Autor: A.A.

#Ana Brnabić

#Pirot

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