AKTUELNO

Politika

Vučić čestitao basketašima Srbije osvajanje bronze na SP u Varšavi

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras srpskim basketašima osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi.

''Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu. Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas! Bravo, momci!'', navodi se u čestitki predsednika Srbije objavljenoj na njegovom nalogu na platformi X.

Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto je večeras u meču za treće mesto savladala Francusku rezultatom 20:19.

Za selekciju Srbije igrali su Nemanja Barać, Andreja Milutinović, Nenad Nerandžić i Strahinja Stojačić.

Srbija je u polufinalu poražena od Letonije 20:19 posle produžetka, dok je Francuska izgubila od Nemačke 19:18.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Basketaši

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO SREBRNIM BASKETAŠIMA: Vaša izuzetna borbenost i timska koordinacija sve su nas oduševili

Politika

Vučić čestitao Mitru Palikući osvajanje bronzane medalje na Paraolimpijskim igrama

Politika

Predsednik Vučić čestitao Orlovima: ZASLUŽILI STE ZLATO, HVALA VAM ZA BRONZU!

Politika

VUČIĆ ČESTITAO RVAČU KOMAROVU NA EVROPSKOM ZLATU: Aleksandre, Srbija je ponosna na Vas!

Politika

HVALA VAM NA SRČANOSTI I LJUBAVI PREMA SRBIJI! Vučić čestitao Aleksandri Perišić osvajanje srebrne medalje

Društvo

Dačić čestitao Angelini Topić osvajanje srebrne medalje na Svetskom prvenstvu