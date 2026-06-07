Vučić čestitao basketašima Srbije osvajanje bronze na SP u Varšavi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras srpskim basketašima osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi.

''Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu. Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas! Bravo, momci!'', navodi se u čestitki predsednika Srbije objavljenoj na njegovom nalogu na platformi X.

Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto je večeras u meču za treće mesto savladala Francusku rezultatom 20:19.

Честитам нашим баскеташима на освајању бронзане медаље на Светском првенству у Варшави!



Борбеношћу, трудом и тимским духом још једном сте донели медаљу Србији и показали да је наш баскет 3x3 у самом светском врху.



Хвала вам што сте достојно представљали своју земљу. Србија је… — Александар Вучић (@predsednikrs) 07. јун 2026.

Za selekciju Srbije igrali su Nemanja Barać, Andreja Milutinović, Nenad Nerandžić i Strahinja Stojačić.

Srbija je u polufinalu poražena od Letonije 20:19 posle produžetka, dok je Francuska izgubila od Nemačke 19:18.

Autor: A.A.