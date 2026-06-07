'OSVOJILI SMO SVIH 10 MANDATA' REZULTATI IZBORA NA KiM: Oglasila se Srpska lista

Član Predsedništva Srpske liste (SL) Igor Simić oglasio se povodom izbora na KiMi saopštio preliminarne rezultate.

- Upravo vam se javljam iz sedišta najjače srpske partije na Kosovu i Metohiji, a to je Srpska lista, da podelim sa vama preliminarne podatke sa današnjih izbora. Dakle, kada su u pitanju glasovi iz srpskih sredina i opština sa srpskom većinom na prostoru Kosova i Metohije, Srpska lista je osvojila 42.166 glasova po preliminarnim podacima, što znači da smo osvojili više glasova nego na prethodnim parlamentarnim izborima. I na tome, pre svega, velika zahvalnost srpskom, hrabrom srpskom narodu koji je u prethodnom periodu morao da trpi pritiske, hapšenja, maltretiranja, čak i čelnika zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Kako je istakao, srpski narod je pokazao jedinstvo, slogu.

- I u odnosu na Kurtijevog miljenika Nenada Rašića, Srpska lista ima skoro 13 puta više glasova u srpskim sredinama na prostoru Kosova i Metohije. Tako da, kada su u pitanju glasovi srpskog naroda, mi smo osvojili svih 10 mandata koji su namenjeni srpskom narodu.

Naveo je da je ponovo prisutno nameštanje od strane Albanaca,

- Dakle njegovom miljeniku se dodaju glasovi u opštinama u kojima, nažalost, nema Srba na Kosovu i Metohiji ili skoro da ih nema, pa tako na primer u Đakovici u kojoj žive svega, uh, nekoliko staraca, on je dobio 77 glasova, u opštini Glogovac gde nema Srba već 30 godina dobio je 13, u Kačaniku 7, a u Prizrenu gde ima, uh, svega 15-ak, 20 Srba koji tamo žive, on je dobio 430 glasova. Dakle ponovo se krade mandat iz ruku srpskog naroda i poklanja onom ko, uh,će da klima na sve što Aljbin Kurti i režim u Prištini budu govorili. Želim da još jednom istaknem zahvalnost hrabrom srpskom narodu i srpskoj državi koja je stala uz Srpsku listu i srpski narod i uvek stoji uz Srpski narod i Srpsku listu. Želim da podelim sa vama i vašim gledaocima da smo se čuli i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem koji je pozvao načelnike Srpske liste, uh, čestitao srpskom narodu na ovakvom rezultatu - saopštio je Igor Simić.

Autor: A.A.