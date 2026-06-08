'Vodite računa šta radite' Poslušajte kako blokader Ješić preti, vređa i traži da ga stranci dovedu na vlast (VIDEO)

Blokader Goran Ješić uputio je pretnje i uvrede svima onima koji su protiv rušenja države

-Otprilike ti neutralni su isti oni koji su kao da su glasali protiv i mi znamo ko su ti ljudi i to tačno znamo u odnosu podrške studentima koje su određeni dekani davali u zadnjih godinu i po dana. Neka ne misle da neće proći bez kazne i moralne i političke i svake druge, tako da vode računa šta rade. Kao i svim ovim dekanima, profesorima, direktorima škola, prosvetnim inspekcijama da vode računa šta rade, policajcima ponaročito, jer ovaj sistem se bliži kraju i nećemo zaboraviti kao 2000. godine gomilu njih - izjavio je Ješić.

A onda je krenuo i sa uvredama, nazivajući one koji su protiv rušenja države "idiotima".

-Mi ovde imamo situaciju da imamo problem sa idiotima. Otvoreno kažem, to su idioti - izjavio je Ješić.

Blokader je potom, uz najavu nasilja, otvoreno zatražio da ga stranci dovedu na vlast!

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