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EKSLUZIVNO U 18.30 NA TV PINK: Predsednik Vučić o boljem životu i standardu građana, novim investicijama i rezultatima istorijske posete Kini!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Pink.rs ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se naciji večeras u 18.30 sati u informativnoj emisiji "Nacionalni dnevnik" na TV Pink.

Vučić će izneti najnovije informacije i govoriti o aktuelnim, ali i najvažnijim temama za sve građane i državu. Prema zvaničnoj najavi i kajronu sa televizije, šef države će detaljno govoriti o boljem životu i standardu građana, izgradnji infrastrukture, novim investicijama, kao i regionalnoj i međunarodnoj politici.

U fokusu istorijska poseta Kini i Trampova reakcija

U samom fokusu večerašnjeg obraćanja biće i nedavna, izuzetno uspešna petodnevna poseta Kini koja Srbiji donosi skoro milijardu evra novih investicija, kao i njeni konkretni rezultati.

Predsednik će se osvrnuti i na intervju koji je podelio niko drugi do predsednik SAD Donald Tramp, što je izazvalo ogromnu pažnju i potres u svetskoj javnosti, a preneće i prve utiske iz Tivta gde je boravio na samitu EU-Zapadni Balkan.

Ne propustite obraćanje predsednika Srbije večeras od 18.30 sati!

Autor: D.S.

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