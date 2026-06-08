VUČIĆ NAJAVIO: Za sedam do 10 dana polaganje kamena temeljca za porodilište u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi za sedam do 10 dana trebalo da bude polaganje kamena temeljca za porodilište u Nišu i istakao da tu zdravstvenu ustanovu čeka čitav jug Srbije.

"Ceo jug Srbije to čeka. Pogledajte na šta nam liči to porodilište, pa se pitamo zašto neko neće da ode u porodilišta. Nijedno nismo izgradili decenijama. E sad gradimo porodilišta od Beograda do Niša do mnogih drugih mesta", rekao je Vučić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Govoreći o natalitetu u Srbiji, naveo je da je najniža stopa u mestima gde je zemlja najbogatija, dok se u sredinama gde su najniže plate beleži najviša stopa nataliteta.

"Vračar, Stari Grad, Novi Beograd, Savski venac - najniža stopa nataliteta. Tamo gde imamo najniže plate, dakle direktno je proporcionalno, imamo najvišu stopu nataliteta, jer njima i najviše znače naše mere koje kao država donosimo. Zato treba sa tim merama da nastavimo", dodao je Vučić.

Takođe, naglasio je da niko u Evropi nije rešio pitanje nataliteta, ističući podatke da se stopa nataliteta u Poljskoj meri na 1,1 odsto, u Albaniji oko 1,4, dok je u Srbiji stopa 1,63 odsto.

"Mi smo bar na 1,63, dakle što je malo, ali je bolje nego mnogi drugi u Evropi. Pogledajte Južnu Koreju, pogledajte Japan. Japan je izgubio četiri miliona stanovnika od poslednjeg popisa. Želim samo da vam kažem, širom sveta se to dešava i to je ozbiljan problem. Naše je, i napravićemo jedan kompletan paket mera. Ne mogu da razumem da nismo u stanju da uložimo milion evra u stotinu domova zdravlja, 100 miliona, taman kao jedna bolnica koju gradimo", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, za milion evra svuda može da bude čisto i oprano, sa novim lavaboima i komplent novom galanterijom i da se čovek oseća dostojanstveno kada čeka u redu.

"I da mu nije teško da tu čeka, a ne 'naslonim se na zid i ostane moj trag na zidu'. I to sam video i u nekim beogradskim domovima zdravlja. E tada će svaki čovek moći da oseti i da vidi šta je to što radimo za njega", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs