Vučić najavio da će posetiti prelaze na KiM za sedam do 10 dana: Razgovaraću sa našim narodom

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom Zakona o strancima da je razgovarao sa Evropljanima i sa Srbima na AP Kosovu i Metohiji šta je za njih prihvatljivo i da je to njima "ipak olakšanje" i najavio je da će na prelaze da ide za sedam do 10 dana.

"Iako tu nema lepih i lakih rešenja, različitih tumačenja i svega drugog, ovo je njima ipak olakšanje. Postignut je jedan model, ja ne znam da li su oni govorili o tehničkim detaljima, ja ih znam", rekao je Vučić prilikom obilaska porodičnog gazdinstva Đorđević u selu Mramorac kod Smederevske Palanke.

"Za sedam do 10 dana ići ću na prelaze da dodatno razgovaram sa našim narodom, da se nađemo u Raški, da pričam i sa običnim prolaznicima, da vidimo kako da pomognemo našem narodu na KiM. I zahvalan sam na trudu Evropljana koji su hteli da izbegnu veću katastrofu i sukobe u ovom trenutku", istakao je Vučić.

Vučić je zahvalio i Evropljanima što su izbegli bilo kakvu eskalaciju.

"Uz sve ono što znamo da ne poštuju Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju 1244, zahvalan sam na trudu Evropljanima koji su želeli da izbegnu katastrofu bilo kakvog sukoba", rekao je on.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je ranije danas da rešenje u vezi primene zakona o strancima prištinskih privremenih institucija ne znači integraciju srpskih institucija u prištinske i istakao da će Srbi na KiM moći da rade u institucijama u kojima je poslodavac Republika Srbija, kao i da ovo rešenje ne implicira bilo kakvo priznanje nezavisnosti tzv. Kosova.

