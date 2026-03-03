'DANAS IMAM VAŽAN SASTANAK O NIS-U' Vučić: Narednih dana više informacija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas imati važan sastanak u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i da će tim povodom više informacija moći da kaže narednih dana.

- Ja ću danas da imam jedan važan sastanak, predveče, odnosno uveče tim povodom pa ću možda više znati da vam kažem narednih dana - rekao je on novinarima na pitanje da li je na pomolu konačno rešenje za NIS.

Vučić je prethodno obišao rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije (EMS) u Beogradu i razgvorao sa rukovodstvom.

Autor: D.Bošković