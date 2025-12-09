AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O VEČERI U BRISELU: Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u sredu imati važan sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog Saveta Antonijom Koštom, nakon čega, kako kaže, ide u Niš, gde će otvoriti dve nove fabrike.

„Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na jugoistoku Srbije. I nakon toga imaćemo dva velika otvaranja, jedne italijanske i jedne austrijske fabrike u Nišu, to su Ariston i Palfinger“, rekao je predsednik Vučić.

Kaže da će istovremeno otvoriti i druge važne projekte: logističke centre, proširenja naučno-tehnoloških parkova i najaviti nove investicije postojećih kompanija u Nišu, uglavnom evropskih.

Vučić je, odgovarajući na pitanje moderatora o nivou stranih direktnih investicija u Srbiju, napomenuo da je ponosan što postoje različiti izvori investicija.

„To je bio moj pristup, i to je razlog, i još uvek je razlog, zašto smo ispred drugih. Ali imali smo nedavno veoma uspešne biznis forume sa Britancima, sa Amerikancima“, rekao je Vučić.

Podsetio je da Srbija učestvuje sa 54,5 odsto u ukupnom izvozu Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Ariston

#Brisel

#EU

#Fabrike

#Niš

#Palfinger

#Ursula fon der Lajen

#antonio košta

#investicije

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SUTRA U BRISELU: Susret sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom

Politika

'VEOMA SAM ZADOVOLJAN' Vučić otkrio o čemu je razgovarao sa Fon der Lajen i Koštom

Politika

'DOBAR I SADRŽAJAN RAZGOVOR' Vučić razgovarao telefonom sa Ursulom Fon der Lajen: Zahvalio sam joj na ličnom angažmanu i podršci, kako na putu razvoja

Politika

UMESTO RUČKA ČAJ OD NANE I MENTALNA PRIPREMA ZA SASTANAK: Vučić objavio fotografiju iz Davosa pred susret sa Ursulom fon der Lajen

Politika

VUČIĆ O ILEGALNOM KAMPU KOD LOZNICE: Uhapsili smo troje ruskih državljana, istraga se nastavlja

Politika

VUČIĆ U BRISELU! Odličan sastanak sa Koštom - EU mora da pokaže jasne signale Srbiji!