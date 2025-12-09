VUČIĆ O VEČERI U BRISELU: Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u sredu imati važan sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog Saveta Antonijom Koštom, nakon čega, kako kaže, ide u Niš, gde će otvoriti dve nove fabrike.

„Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na jugoistoku Srbije. I nakon toga imaćemo dva velika otvaranja, jedne italijanske i jedne austrijske fabrike u Nišu, to su Ariston i Palfinger“, rekao je predsednik Vučić.

Kaže da će istovremeno otvoriti i druge važne projekte: logističke centre, proširenja naučno-tehnoloških parkova i najaviti nove investicije postojećih kompanija u Nišu, uglavnom evropskih.

Vučić je, odgovarajući na pitanje moderatora o nivou stranih direktnih investicija u Srbiju, napomenuo da je ponosan što postoje različiti izvori investicija.

„To je bio moj pristup, i to je razlog, i još uvek je razlog, zašto smo ispred drugih. Ali imali smo nedavno veoma uspešne biznis forume sa Britancima, sa Amerikancima“, rekao je Vučić.

Podsetio je da Srbija učestvuje sa 54,5 odsto u ukupnom izvozu Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

Autor: Dalibor Stankov