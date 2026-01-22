Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom danas razgovarao o Naftnoj industriji Srbiji i dodao da se nada da će konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do sredine marta.

Vučić je u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, u izjavi novinarima kazao da će verovatno imati sastanak sa Orbanom do kraja januara gde će temeljnije i detaljnije sve u vezi NIS-a analizirati.

"Verujem da će taj konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do sredine marta, da ćemo u međuvremenu dobiti operativnu licencu", kazao je Vučić.

Tema sa mađarskim premijerom, kako je rekao Vučić, bile su i dalje mađarske investicije, ali i odnos Srbije i Mađarske i o tome kako da zajednički zauzmu poziciju po ključnim geostrateškim pitanjima u današnjem svetu.

Kako je dodao, sa Orbanom je razgovarao i o svim događajima u Davosu, o svemu onome što su čuli i o tome što se zbiva.

"Za očekivati je da se večeras pokaže snažno evropsko jedinstvo u očuvanju integriteta Grenlanda. Mislim da je ovo samo jedan mali intermeco, jer sam razgovarao i sa drugim ljudima na marginama koji su veoma moćni i koji mnogo toga znaju i iz Sjedinjenih Država i iz Evrope i da se nastavak pravljenja ove rupture tek očekuje. Tako da to što smo danas srećni što još nema sankcija, polako sa tom srećom", kazao je Vučić.

