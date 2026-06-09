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PREDSEDNIK ANGOLE U ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI Posle svečanog dočeka kod Vučića, sledi Okrugli sto: Od uspešnih projekata do novih partnerstava

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće u danas, 9. juna, predsednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalveša Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna.

Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prema programu posete, sutra će u 9.30 časova biti upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija.

Nakon toga će, u 9.45 časova, uslediti tet-a-tet razgovor predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Angole.

U 10.15 časova počeće plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole, a za 11.00 časova planirana je razmena bilateralnih dokumenata.

Ceremonija uručenja ordenja uslediće u 11.05 časova, kada će Orden Republike Srbije na lenti biće uručen predsedniku Republike Angole, a Orden Agostino Neto biće uručen predsedniku Republike Srbije.

U11.15 časova uslediće izjave za medije dvojice predsednika.

Nakon toga, u 11.35 časova, počeće Okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava – 50 godina prijateljstva i saradnje, najavila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, uz napomenu da je program podložan promenama.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Angola

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