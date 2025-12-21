Vučić dočekao Pelegrinija u Beogradu: Slovački predsednik u dvodnevnoj poseti Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je ispred Palate Srbija dočekao predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.
Ceremonija je održana uz najviše državne počasti – crveni tepih, intoniranje himni Srbije i Slovačke, kao i postrojenu Gardu Vojske Srbije.
Program posete predviđa niz važnih sastanaka:
14.50 časova – Tête-à-tête sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.
15.20 časova – Plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Slovačke, predvođen dvojicom predsednika.
16.15 časova – Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.
Zvanična poseta traje dva dana, a očekuje se da teme razgovora budu bilateralni odnosi, ekonomska saradnja, evropske integracije i regionalna stabilnost.
Autor: Dalibor Stankov