Vučić dočekao Pelegrinija u Beogradu: Slovački predsednik u dvodnevnoj poseti Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je ispred Palate Srbija dočekao predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

Ceremonija je održana uz najviše državne počasti – crveni tepih, intoniranje himni Srbije i Slovačke, kao i postrojenu Gardu Vojske Srbije.

Program posete predviđa niz važnih sastanaka:

14.50 časova – Tête-à-tête sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.

15.20 časova – Plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Slovačke, predvođen dvojicom predsednika.

16.15 časova – Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.

Zvanična poseta traje dva dana, a očekuje se da teme razgovora budu bilateralni odnosi, ekonomska saradnja, evropske integracije i regionalna stabilnost.

Autor: Dalibor Stankov