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'OD AERODROMA DO CENTRA BEOGRADA ZA 15 MINUTA' Vučić za TV Pink o izgradnji pruge: Napreduje izuzetnom brzinom! Otkrio s kojim će sve stanicama biti povezana

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aleksandar Vučić najavio je da će nova železnička veza omogućiti putovanje od aerodroma do centra Beograda za svega 15 do 20 minuta, uz povezivanje sa više važnih gradskih tačaka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku TV Pink govorio i o izgradnji pruge od Beograda do aerodroma.

- Napreduje izuzetnom brzinom, od aerodroma do centra Beograda za 15-20 minuta. Biće povezano sa stanicama Novi Beograd, Zemun Polje, a sa druge strane će ići ka Ekspu i do Obrenovca. Tako povezujemo sve te krajeve. Mislim da će to olakšati svima i da je promena lica Srbije. Imam još neke političke obaveze ove nedelje, a od 20. juna svaki dan sam na terenu, sa narodom i obilazimo radove, gledamo kako Srbija napreduje i slušamo primedbe ljudi, da možemo da popravimo sve - rekao je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink.

Završeni prvi kilometri nove pruge ka aerodromu

Inače, jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u okviru priprema za Specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027 jeste nova železnička pruga koja će povezati centar Beograda, Aerodrom Nikola Tesla i Surčin.

Na trasi dugoj 18,3 kilometra gradi se šest složenih objekata – četiri mosta, vijadukt i nadvožnjak – koji će povezati Zemun Polje i Nacionalni stadion, budući centar EXPO kompleksa.

Građevinski radovi i polaganje koloseka trebalo bi da budu završeni do kraja godine, nakon čega sledi završna faza testiranja infrastrukture i vozova. Planirano je da vozovi ovu deonicu prelaze za svega 15 do 20 minuta.

Završeni prvi kilometri pruge ka aerodromu

Od železničke stanice Zemun Polje prema Aerodromu Nikola Tesla završeni su građevinski radovi, postavljeni pragovi i šine na prvih 4,5 kilometara trase i uspostavljena elektrifikacija

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#Aerodrom

#Aleksandar Vučić

#Pruga

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