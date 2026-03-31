'DO KRAJA GODINE BIĆE IZBORI' Vučić: Frustracije će biti sve veće kako budu videli da fotelje neće biti tako izvesne kako su želeli

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je izbore do kraja godine.

- Do kraja godine biće izbori, možda budu i do Vidovdana, videćemo kada će biti i nema tu velike filozofije, ono što narod bude rekao tako će i biti. Nisu vam saopštili nijedan rezultat, ne umeju ni da saberu biračka mesta - kazao je on.

Vučić takođe ističe da će frustarcije okorelih blokadera biti sve veće.

- Frustracije će biti sve veće kako budu videli da fotelje neće biti tako izvesne kako su želeli. Pozivam sve da mirno i smireno reaguju na sve, a država će da se pobrine za ostalo - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

POVEĆANJE PENZIJA DO KRAJA GODINE! Vučić saopštio sjajne vesti za penzionere

Politika

Vučić: Nova zgrada MO i Generalštaba od 50.000 kvadarata biće gotova do kraja 2028. godine

Politika

VUČIĆ OTKRIO: Pre kraja godine dobićemo investicioni rejting

Politika

VUČIĆ U ZAJEČARU NAJAVIO PREVREMENE IZBORE: Plašim se da su mnogo pogrešili, pobedićemo ubedljivo!

Politika

OMOGUĆIĆE NEUPOREDIVO LAKŠI I BOLJI SAOBRAĆAJ! Vučić: Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027.

Politika

VUČIĆ: Do kraja godine Vojska dobija ogromnu količinu dronova-samoubica