Vučić: Nova zgrada MO i Generalštaba od 50.000 kvadarata biće gotova do kraja 2028. godine

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni "Banjica" u Beogradu, da će neto površina tog objekta iznositi 50.000 metara kvadratnih i najavio da će biti gotova do kraja 2028. godine.

"Ovde će biti izgrađeni velelepni objekti, velelepne zgrade Ministarstva odbrane i Generalštaba naše vojske. Neto površina, korisna površina će biti 50.000 metara kvadratnih. Dakle, ogroman prostor, baš u skladu sa značajem naše armije. Biće sve završeno za tačno tri godine, već do kraja 2028. godine", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je izvođač radova VGC Vojnograđevinski centar i da veruje da će sve biti urađeno na vreme.

"Biće to lepe zgrade, lepi kompleksi, napravljeni u pravom, bezbednosno dobrom okruženju. Ne bih dalje objašnjavao sve detalje. Biće pomerene zgrade, dakle, iz najužeg centra grada, ali verujem da će se sa ovog mesta donositi mnoge važne odluke u interesu Republike Srbije i njenih građana. Mnogo novca smo izdvojili za ovaj projekat, zato što smatramo da je višestruko značajan. Posebno u uslovima apsolutne nesigurnosti, nemogućnosti predviđanja onoga što je pred nama i verovanja daljeg snaženja naše armije", rekao je Vučić.

