Čadež: Više od 110 privrednika iz Srbije i Angole otvara novo poglavlje partnerstva

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež rekao je danas na Okruglom stolu "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje" da je prisustvo više od 110 privrednika Srbije i Angole najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane.

Čadež je, na skupu u Palati Srbija, dodao da su prisustvovali predstavnici kompanija iz sektora poljoprivrede, preko građevinarstva i IT-a, trgovine i usluga, navodi se u saopštenju PKS.

"To je najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane", rekao je Čadež.

Čadež je ocenio da veliki odziv kompanija pokazuje da privreda prepoznaje konkretne prilike za saradnju i širenje poslovanja na dva tržišta.

"Više od 110 privrednika iz Srbije i Angole danas je na jednom mestu sa jasnim ciljem da pronađu nove partnere, dogovore poslove i pokrenu zajedničke projekte. Ovako veliko interesovanje potvrđuje da kompanije žele da iskoriste novi zamah u odnosima dveju država i pretvore tradicionalno prijateljstvo u konkretne rezultate", naglasio je Čadež.

Potencijale za unapređenje privredne saradnje predstavio je zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović, koji je ukazao na značajan razvoj srpske privrede i investicija u prethodnoj deceniji, posebno u IT sektoru, mašinskoj i prehrambenoj industriji, uslugama i trgovini.

Vesović je podsetio da Srbija vodi otvorenu trgovinsku politiku ima mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini sa velikim brojem država širom sveta što je čini atraktivnom destinacijom za investicije i platformom za plasman proizvoda na brojna tržišta.

Takođe je ukazao na neiskorišćene potencijale u saradnji sa Angolom i značaj intenzivnijeg povezivanja kompanija.

Mogućnosti za investiranje u Angolu predstavio je izvršni direktor Agencije za privatne investicije i promociju izvoza Angole (AIPEX) Žeronimo Pongogola, dok je iskustva uspešnog poslovanja na tom tržištu predstavio Marko Cilić, izvršni direktor Nelt grupe, koja ima fabriku konditorskih proizvoda u Angoli.

Srbija i Angola žele da otvore novo poglavlje partnerstva zasnovano na snažnijim ekonomskim vezama, obostranim ulaganjima i zajedničkim poslovnim poduhvatima privrednika, koji će za svoje inicijative i investicije imati najveću političku podršku obe države, poručili su predsednici Srbije i Angole Aleksandar Vučić i Žoao Manuel Gonsalveš Lorensu.

Obraćajući se privrednicima, predsednik Vučić je istakao da očekuje investitore iz Angole u Srbiji, kao i da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi.

Predsednik Angole pozvao je srpsku poslovnu zajednicu da istraži potencijale angolskog tržišta i uključi se u proces ekonomske transformacije te zemlje.

"Ovaj susret pruža priliku da prepoznamo poslovne mogućnosti koje će doneti korist obema stranama“, naglasio je Lorensu.

Okruglom stolu u Palati Srbija prisustvovali su i ministri u Vladi Srbije Adrijana Mesarović, Jagoda Lazarević, Marko Đurić, Bratislav Gašić, Sara Pavkov, Dragan Glamočić, Boris Bratina i Aleksandra Sofronijević, kao i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Nakon plenarnog dela foruma održani su B2B razgovori predstavnika kompanija iz Srbije i Angole, posvećeni konkretnim projektima i novim poslovnim aranžmanima u oblastima poljoprivrede, građevinarstva, informacionih tehnologija, trgovine i usluga.

Autor: Pink.rs