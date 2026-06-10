Petković: Rezolucija 1244 je naša tapija, moramo da se držimo međunarodnog prava

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas, povodom godišnjice donošenja Rezolucije 1244 SB UN, kojom je potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet tada SRJ i njene naslednice Srbije u AP KiM, da je to naša tapija na kojoj moramo da insistiramo i da se držimo međunarodnog prava, principa i normi Ujedinjenih nacija.

Petković je za Tv Prva rekao da smo mi po teritoriji mala zemlja, ali da zato moramo da se držimo tih principa, jer bez obzira kakvo je stanje u svetu, gde sada "sila boga ne moli", moramo da se držimo našeg kursa, jer će oni morati da se vrate na poredak međunarodnog prava.

"Jedino tako svet može da opstane", naglasio je Petković.

On je ponovio da je na izborima održanim u nedelju za skupštinu privremenih prištinskih institucija došlo do krađe glasova kojom je Nenadu Rašiću omogućeno da dobije mesto garantovano predstavnicima Srba.

"Imamo 10 zagarantovanih mesta, za njih treba Srbi da glasaju da se čuje glas Srba. To je zatitni mehanizam uspostavljen Ahtisarijevim planom i deo je njihovih propisa. Jedno mesto u parlamentu je zlata vredno, jer ne može vlada da se formira niti da se donose zakoni od vitalnog značaja poput formiranja vojske. A Kurtiju je potrebno da pokaže da ima multietničku vladu", rekao je Petković.

Naglasio je da je Srpska lista jedini pravi i legitimni predstavnik Srba, a da Rašić ne samo što nema veze sa srpskim nacionalnim interesoima, već i prednjači u antisrpskoj politici.

"Raste podrška Srpskoj listi u srpskim sredinama, pre svega i zato što je Aleksandar Vučić uz nju", rekao je on.

Dodao je i da najviše zabrinjavaju čestitke Kurtiju iz Brisela koje su stigle, iako proces prebrojavanja glasova još traje.

"Još nisu prebrojani glasovi iz dijaspore", rekao je direktor Kancelarije za KiM.

Govoreći o dijalogu u Briselu Petković je rekao da je specijalni izaslanik EU za dijalog Peter Sorensen želeo da organizuje sastanke, ali da je Priština to odbijala.

"Postoji jasno utvrđena agenda o čemu razgovaramo u Briselu. Mi insistiramo na formiranju ZSO, koju oni neće da formiraju. Ako hoćete da vidite šta je dobro za srpski narod gledajte šta Kurti prihvata ili odbija - kada prihvata Rašića ili podržava blokadere itd", rekao je Petković.

Dodao je i da je poznato da je Priština aktivno učestvovala u pokušajima obojene revolucije i da je Kurti najotvorenije podržavao blokadere nadajući se da će se desiti krvoproliće i nasilna smena na ulicama, a da će blokaderi nakon toga priznati tzv. Kosovo.

"Ali obojena revolucija je propala, izbori se dešavaju ne na ulicama već na izborima, a pristojna većinska Srbija je uz Aleksandra Vučića. Dok je Aleksandar Vučić na čelu neće se desiti priznanje tzv. Kosova", rekao je Petković i dodao da će Beograd nastaviti sa finansijskim paketom pomoći Srbima na KiM.

Autor: Pink.rs