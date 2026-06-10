PRIZNANJE ZA MINISTRA! Darko Glišić postao počasni građanin Lučana (FOTO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić dobio je jedno od najznačajnijih priznanja koje jedna lokalna samouprava može da dodeli – titulu počasnog građanina opštine Lučani.

Priznanje mu je uručeno na Svečanoj akademiji povodom Dana opštine Lučani, kao znak zahvalnosti za izuzetna dela i aktivnosti koje su doprinele afirmaciji, razvoju i unapređenju kvaliteta života građana ovog kraja.

Odluka da Glišić ponese ovo prestižno zvanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na realizaciji infrastrukturnih projekata i ulaganja koja imaju za cilj ravnomeran razvoj Srbije.

Predstavnici opštine istakli su da je njegov doprinos bio značajan za napredak Lučana i čitavog Dragačeva.

Dodela titule počasnog građanina Darku Glišiću još jednom potvrđuje značaj saradnje države i lokalnih samouprava, ali i prepoznavanje rezultata koji doprinose napretku i modernizaciji Srbije.

Autor: Jovana Nerić