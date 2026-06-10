EKSKLUZIVNO! VUČIĆ OTKRIO DATUM I IME LISTE: Izbori za nekoliko meseci, evo kada saznajemo sve detalje!

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić ekskluzivno je najavio da će na velikom skupu u Beogradu, koji je zakazan za 27. jun, zvanično izaći sa imenom liste SNS za predstojeće vanredne parlamentarne izbore!

Vučić je u svom obraćanju na Radio Beogradu potvrdio da će izbori biti održani za nekoliko meseci, ali je otklonio svaku sumnju kada je reč o letnjem periodu.

Nema izbora u julu i avgustu – čeka se povratak sa letovanja

Predsednik je jasno poručio da se glasanje neće odvijati tokom letnjih meseci, dok se građani ne vrate sa odmora.

"Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje... Sačekaćemo da se ovaj najbogatiji deo Srbije vrati iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A, da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu", izjavio je Vučić.

Skup 27. juna: Umesto mržnje – plan, program i dečja igra

Govoreći o predstojećem skupu u prestonici, Vučić je pozvao sve građane da dođu i čuju lepe poruke, naglasivši ogromnu razliku u pristupu između vlasti i političkih protivnika.

"Mi na tom skupu 27. juna nećemo da pljujemo nikoga, nećemo da govorimo loše ni onima koji su terorisali ovu zemlju godinu i po dana, nećemo da govorimo loše ni onima koji najgore stvari govore o našoj deci. Zato što hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi i mržnje. Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini, ljubavi prema svojoj zemlji, prema svom narodu i mržnje koju oni sipaju svakog dana", poručio je predsednik.

On je najavio da će država tog dana izaći sa jasnim planom i programom za budućnost, kada će se definitivno saznati i zvaničan naziv liste sa kojom SNS izlazi pred građane. Predsednik je dodao i da je ideja da se na skupu 27. juna obezbedi prostor za decu i omogući im se da se igraju u bezbednom i lepom okruženju.



Autor: D.S.