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Predsednik Vučić pozvao građane na VELIKI SKUP 27. juna u Beogradu: Tada ću saopštiti ime liste za izbore (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane na skup SNS-a 27. juna u centru Beograda, na platou ispred Narodne skupštine i najavio da će tada ta stranka saopštiti sa kim će u koaliciji izaći na predstojeće izbore.

Tada ću saopštiti ime liste za izbore, da ćemo znati slogane, plan i program i neću da govorim tačno, jer verujem da ću 28. da pričam o planu za budućnost... Sve ćemo to u ta tri četiri dana, rekao je Vučić.

On je dodao da ima u glavi nekoliko imena i da ne misli da je to suština izbora, već u programu u planu.

Do tada ćemo da ubedimo ljude da nismo monstrumi i da su naši planovi postojeći i ogromni. Vidite Kinezi, sada provode 17. petogodišnji plan. Tog 27. ćemo da napravimo glasačke kutije i da ponudimo narodu teme da sam izabere šta su mu prioriteti. Da li su to plate, penzije, socijačna primanja. Ako su ljudi spremni da dođu da slušaju mene, naša je obaveza da slušamo njih, rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#veliki skup

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