SNS SPREMA VELIKI SKUP ISPRED SKUPŠTINE! Vučević otkrio planove za Vidovdan, pa saopštio važne vesti o izborima!

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da će ta stranka 27. juna organizovati veliko vidovdansko okupljanje na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu.

Gostujući na TV Prva, Vučević je otkrio detaljne planove za predstojeće praznike i najavio politički prikaz svih rezultata.

"Što se tiče naše stranke, spremamo vidovdansko okupljanje. 26. juna ćemo imati više događaja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a 27. juna ćemo na platou ispred Doma Narodne skupštine imati veliki skup, spektakl, politički prikaz svega onoga što se radi", najavio je Vučević i dodao da će "izbori biti nešto kasnije".

On je istakao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić Vidovdan posvetiti narodu u AP Kosovo i Metohija.

Istorijska poseta Kini i plan za budućnost

Govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, Vučević je naglasio šta je ostavilo najveći utisak na tamošnje partnere, ali i na njega samog.

"Mimo ove robotike, ugleda koji ima predsednik, na mene je snažan utisak ostavilo to što su oni mogli vide da Srbija ima plan do 2030. godine. Mi ne pričamo dovoljno o tome šta Srbija treba da radi do 2030, 2035. godine", rekao je Vučević i ponovio da se izuzetno raduje vidovdanskom okupljanju.

