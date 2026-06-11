VUČIĆ SE SASTAO SA NAJVEĆIM SVIH VREMENA! Lin Dan predsedniku uručio reket, imao posebnu želju - Šampion će biti promoter Ekspa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom.

- Nema šta nije osvojio - rekao je Vučić novinarima dok se rukovao sa Danom.

U razgovoru sa Danom, Vučić je istakao da je mnogo srećan što je prvi put u Srbiji, i da smo ponosni što smo ugostili najvećeg šampiona svih vremena.

- Nisam mnogo gledao badminton, ali kada smo bili u Šangaju, za košarkaše su neke znali, neke nisu. Jedino su za vas svi znali, ne postoji niko ko nije čuo za vas - istakao je predsednik.

Jedan čovek je rekao Vučiću u Kini da je neverovatno da Lin Dan dolazi u Beograd.

Legenda badmintona je istakao da mu je velika čast što je došao u Srbiju, a Vučić je naglasio da je Ekspo velika prilika za nas da predstavimo Srbiju u najboljem svetlu.

- I zato vam veliko hvala što ćete promovisati Ekspo - kazao je predsednik.

Ponosni smo na naše odnose sa NR Kinom, i ja na lične odnose sa predsednikom Sijem, rekao je Vučić.

- Ali neverovatno je da ste toliko popularni u celoj Aziji, od Malezije do Indije, neverovatno je kakve ste uspehe postigli - naglasio je predsednik.

Vučić se interesovao koliko dnevno Lin Dan mora da trenira da bi osvojio sve titule koje je osvojio.

- Svakoga dana moramo da posvetimo najmanje šest sati trenitngu. Ja sam imao sreće, nijednom u mojoj karijeri nisam doživeo povredu - rekao je Lin Dan predsedniku.

Šampion je rekao da je to za svakog sportistu tako, a predsednik je poručio: Gde za svakog, kada bi naši u fudbalu toliko trenirali gde bi nam kraj bio.

Vučić je istakao da svi mladi igrači u Srbiji jedva čekaju da ga vide, a potom je pitao koliko reketa je doneo Lin Dan.

- Da ga pobedim ako su dva - rekao je Vučić kroz smeh, na šta je predsedniku rečeno da je taj reket suvenir za njega.

Lin Dan je rekao da će na Ekspo doći sa sinom, koji trenira tenis, a predsednik je rekao da će zamoliti Novaka Đokovića da dođe da mu pokloni reket.

- Ja sam siguran da će Novak Đoković izaći u susret sa najvećom srećom i zadovoljstvom. Za sve za koje sam ga zamolio reket, on je uvek to učinio. On i Nikola Jokić su najveće zvezde u ovoj zemlji - kazao je predsednik.

Autor: D.Bošković