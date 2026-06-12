PICULIN SIGNAL BIO DOVOLJAN: Društvene mreže gore zbog ovog poteza blokadera

Blokaderi zgubidani definitivno menjaju mišljenje kako im neko naredi!

Blokaderi su pokušali da budu patriote i da dobiju simpatije ljudi na temu Svetskog prvenstva, pa su tako ''Filozofi u blokadi'' objavili na društvenim mrežama da će da glasaju za zemlje koje nisu priznale lažnu državu Kosovo.

Međutim, iznenađenje je tek usledilo. Blokaderski patriotizam bio je kratkog daha, jer su brže bolje obrisali objavu, kada su očigledno dobili packu od svojih finansijera.

Jedan korisnik mreže Iks je sačuvao njihovu objavu, pa ih je javno raskrinkao.

''I ovo je pokazatelj na šta bi Srbija ličila da se ovi nešto pitaju. Naime, juče su blokaderi napisali tvit kako će na Svetskom prvenstvu navijati za zemlje koje nisu priznale lažnu državu Kosovo. U želji da dobiju simpatije patriota. Međutim, čim su čuli no-no pec od Picule, brže bolje su obrisali ovo bitno i toliko su im stavovi utvrđeni da ga menjaju kako vetar dune. P.S. a i da se ne lažemo, znamo da navijate za Hrvatsku'', napisao je jedan korisnik na mreži Iks.