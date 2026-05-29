GORE DRUŠTVENE MREŽE ZBOG OVOG LUDILA! Besni PAOR isprskao životinjskim fekalijama LIMUZINE parkirane na njegovom imanju - Ovo je razlog (FOTO)

Englez Hodž Hodžson, burno je reagovao nakon što su vozači ignorisali njegova upozorenja i parkirali na desetine vozila na njegovom imanju prošlog vikenda u oblasti Lejk distrikt u Kambriji.

Ulaz u njegovu livadu bio je obeležen brojnim znakovima "Zabranjeno parkiranje" i "Ovce na pašnjaku". Ipak, brojni automobili, uključujući mercedese, jaguare i BMW-ove, bili su parkirani baš na tom travnjaku od strane nesavesnih vozača.

To je navelo Hodža da pospe nihova vozila stajskim đubrivom, a snimci pokazuju automobile prekrivene životinjskim fekalijama. I dok je potez izazvao buru na internetu i podeljene reakcije, Hodž je branio svoje "zaštitničke" postupke.

- Nisam ponosan na ono što sam uradio. Nisam to uradio iz nekog posebnog razloga osim zbog ponašanja turista. Samo mi je dosta načina na koji se ponašaju ovde. Dosta mi je da me ljudi maltretiraju kada ih zamolim da ne parkiraju na mom imanju. Sve što sam uradio bilo je na njivi, nisam ništa prskao po putu - rekao je farmer.

On je objasnio da je to dugogodišnji problem za lokalno stanovništvo koje živi oko nacionalnog parka. Farmer kaže da se često suočava sa turistima koji ostavljaju smeće i lome ograde kako bi ušli na njegovo imanje, koje se nalazi pored jezera Rajdal voter.

Dilan Vikli (25), vozio se sa svojom devojkom kada su primetili automobile prekrivene stajnjakom. On tvrdi da su turisti pomerali kamenje sa Hodžovog imanja kako bi parkirali svoja vozila i podržao je farmerove postupke.

- Ovi vozači su ignorisali znak i namerno se parkirali na livadi, tako da je to opravdano. Svaki farmer koji se suočio sa turistima verovatno je maštao o ovome. Žao mi je farmera koji mora da trpi takvo ponašanje.

Podrška Hodžu se masovno širi internetom, a jedan korisnik je napisao: "Ovaj čovek mora da je jako frustriran, iskreno."

- Potpuno nepoštovanje nekih ljudi. Da je moje polje, uradio bih mnogo gore samo zbog drskosti ignorisanja znakova. Njemu čak i treba to đubrivo za imanje, tako da je u duplom gubitku.

Međutim, drugi su stali u odbranu vlasnika automobila, napisavši: "Farmer to nije smeo da uradi."

Policija je potvrdila da je upoznata sa snimkom i da je istraga u toku.

- Policija je obaveštena 25. maja u 22 časa o prijavama da su automobili poprskani navodnim kravljim stajnjakom na lokaciji u blizini Rajdala. Naši timovi za lokalno policijsko delovanje sprovode dalju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti.

Autor: A.A.