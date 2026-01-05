OVO JE SPISAK ZEMALJA KOJIMA TRAMP PRETI: Nakon napada na Venecuelu, na tapetu je ovih PET država! (FOTO)

Nakon američke intervencije u Venecueli i svrgavanja predsednika Madura, Tramp i njegova amdinistracija izdali su niz upozorenja drugim zemljama

Nakon što su američke snage tokom vikenda uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura, američki predsednik Donald Tramp i njegova administracija izdali su niz upozorenja drugim zemljama - Kolumbiji, Kubi, Meksiku, Iranu, ali i Grenlandu, samoupravnoj teritoriji Danske.

„Naš posao je da imamo zemlje oko nas koje su održive i prosperitetne i gde je nafta dozvoljena da slobodno teče“, rekao je Tramp u nedelju.

„Američka dominacija na zapadnoj hemisferi nikada više neće biti dovedena u pitanje“, dodao je.

Grenland (Danska)

Tramp je u nedelju ponovio da je SAD potreban Grenland, autonomna danska teritorija, „sa stanovišta nacionalne bezbednosti“.

„Potreban nam je Grenland... To je toliko strateški važan upravo sada. Grenland je svuda pokriven ruskim i kineskim brodovima“, rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One. „Potreban nam je Grenland sa stanovišta nacionalne bezbednosti, a Danska to neće moći da uradi.“

Reagujući na Trampove komentare, premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen rekao je u ponedeljak da je „trenutna i ponovljena retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Država potpuno neprihvatljiva.

Kada predsednik Sjedinjenih Država govori o 'potrebi za Grenlandom' i povezuje nas sa Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno. To je nepoštovanje.“

Autor: D.Bošković