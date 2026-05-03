UPUCAN AGENT TAJNE SLUŽBE U VAŠINGTONU: Isplivali novi detalji pokušaja ATENTATA na Trampa

Američka tužiteljka za Distrikt Kolumbija Žanin Piro izjavila je danas da vlada ima dokaze da je federalni agent pogođen tokom pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prošlog vikenda u Vašingtonu prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp.

"Sada možemo da utvrdimo da je jedna kuglica iz sačme, ispaljena iz pumparice tipa Mosberg koju je koristio optuženi, bila upletena u vlakna prsluka pripadnika Tajne službe", rekla je Piro za CNN.

Osumnjičeni za pucnjavu tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće, Kol Tomas Alen (31), pojavio se pred sudom u Vašingtonu, gde se suočio sa tri krivične optužbe za transport vatrenog oružja i municije sa namerom izvršenja krivičnog dela, upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog dela, kao i za pokušaj ubistva predsednika Trampa.

Na prvom pojavljivanju pred sudijom Metjuom Šarboom odgovarao je na osnovna pitanja, dok su postupak pratili brojni predstavnici medija i javnosti.

U Vašington doputovao naoružan

Tužilaštvo je navelo da je osumnjičeni doputovao u Vašington sa više komada oružja i opasnih predmeta, uključujući sačmaricu, poluautomatski pištolj i noževe, i da je zatraženo njegovo zadržavanje u pritvoru.

Njegova odbrana je istakla da Alen ranije nije imao krivični dosije i da se smatra nevinim.

U zahtevu za pritvor Alena (31), koji je pucao u lobiju hotela "Hilton" u Vašingtonu, gde se održavala svečana večera Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao i Tramp, tužioci prethodno nisu naveli da je on pucao na oficira Tajne službe, koji je pogođen u pancir, preneo je ranije Rojters.

U zahtevu za pritvor tužioci su naveli da je osumnjičeni Alen pucao iz sačmarice "u pravcu stepenica koje vode u balsku dvoranu", gde su se Tramp, drugi zvaničnici administracije i članovi štampe okupili, pomenut je i policajac koji je pucao pet puta, ali u dokumentu se ne navodi da je taj policajac ili bilo ko drugi upucan.

Autor: Iva Besarabić