NOVI DETALJI DRAME U VAŠINGTONU! Rubio otkrio šta se dešavalo iza zatvorenih vrata: Dok su evakuisali Trampa, nismo znali odakle vreba smrt!

Sjedinjene Američke Države potresao je ozbiljan bezbednosni incident tokom tradicionalne večere Udruženja dopisnika Bele kuće! Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je u intervjuu za Fox News da je zbog pucnjave predsednik Donald Tramp munjevitom akcijom obezbeđenja sklonjen sa događaja, dok je čitava prostorija pretvorena u zonu visokog rizika.

"Nisam čuo pucnje, ali sam video kako agenti upadaju i izvode predsednika po hitnom protokolu", opisao je Rubio trenutke haosa. On je otkrio da je odmah nakon evakuacije čitav državni vrh prebačen u komandni centar Bele kuće kako bi se proverila bezbednost najviših funkcionera. Večera je momentalno odložena jer, prema njegovim rečima, u takvim situacijama niko ne može da garantuje sigurnost.

Dok se istražuje da li je pretnja bila unutrašnja ili spoljašnja, Rubio je upozorio da se Amerika suočava sa nepredvidivim opasnostima – od političkog ekstremizma do pretnji iz Irana, Kine i sa Kube. Posebno je naglasio da bilo kakav pokušaj Irana da kontroliše Ormuski moreuz neće proći, dok je Kinu označio kao najveću pretnju američkoj tehnologiji i veštačkoj inteligenciji. "Ne smemo dozvoliti da pretnje parališu rad vlade", poručio je Rubio nakon incidenta koji je digao Vašington na noge.

Autor: D.S.