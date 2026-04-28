NOVI DETALJI DRAME U VAŠINGTONU! Rubio otkrio šta se dešavalo iza zatvorenih vrata: Dok su evakuisali Trampa, nismo znali odakle vreba smrt!

Izvor: Pink.rs&Tanjug, Foto: Tanjug AP/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Sjedinjene Američke Države potresao je ozbiljan bezbednosni incident tokom tradicionalne večere Udruženja dopisnika Bele kuće! Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je u intervjuu za Fox News da je zbog pucnjave predsednik Donald Tramp munjevitom akcijom obezbeđenja sklonjen sa događaja, dok je čitava prostorija pretvorena u zonu visokog rizika.

"Nisam čuo pucnje, ali sam video kako agenti upadaju i izvode predsednika po hitnom protokolu", opisao je Rubio trenutke haosa. On je otkrio da je odmah nakon evakuacije čitav državni vrh prebačen u komandni centar Bele kuće kako bi se proverila bezbednost najviših funkcionera. Večera je momentalno odložena jer, prema njegovim rečima, u takvim situacijama niko ne može da garantuje sigurnost.

Dok se istražuje da li je pretnja bila unutrašnja ili spoljašnja, Rubio je upozorio da se Amerika suočava sa nepredvidivim opasnostima – od političkog ekstremizma do pretnji iz Irana, Kine i sa Kube. Posebno je naglasio da bilo kakav pokušaj Irana da kontroliše Ormuski moreuz neće proći, dok je Kinu označio kao najveću pretnju američkoj tehnologiji i veštačkoj inteligenciji. "Ne smemo dozvoliti da pretnje parališu rad vlade", poručio je Rubio nakon incidenta koji je digao Vašington na noge.

Autor: D.S.

