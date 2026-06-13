LICEMERJE BEZ GRANICA: Blokaderi pričaju o zloupotrebi dece, a sami ih izvodili na ulice! SADA IM SMETA I EXPO (FOTO)

Godinu i po dana izvodili su decu na ulice da blokiraju saobraćajnice, nagovarali maloletnike da ne idu u školu, koristili decu iz vrtića da skandiraju političke parole, a na državnoj televiziji snimali emisije sa osnovcima i podsticali ih da govore o politici i blokadama.

Istovremeno, ohrabrivali su decu da se sukobljavaju sa nastavnicima i uključivali ih u političke aktivnosti koje nikako ne bi smele da budu deo njihovog odrastanja.

Posle svega toga, sada upravo oni govore o navodnoj zloupotrebi dece jer bi neko od učenika mogao da poseti izložbu EXPO?

To je, po njima, zloupotreba, a sve ono što su sami radili više od godinu dana nije?

Ne, nego bi valjda trebalo da se pali Srbija?!