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LICEMERJE BEZ GRANICA: Blokaderi pričaju o zloupotrebi dece, a sami ih izvodili na ulice! SADA IM SMETA I EXPO (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Godinu i po dana izvodili su decu na ulice da blokiraju saobraćajnice, nagovarali maloletnike da ne idu u školu, koristili decu iz vrtića da skandiraju političke parole, a na državnoj televiziji snimali emisije sa osnovcima i podsticali ih da govore o politici i blokadama.

Istovremeno, ohrabrivali su decu da se sukobljavaju sa nastavnicima i uključivali ih u političke aktivnosti koje nikako ne bi smele da budu deo njihovog odrastanja.

Posle svega toga, sada upravo oni govore o navodnoj zloupotrebi dece jer bi neko od učenika mogao da poseti izložbu EXPO?

To je, po njima, zloupotreba, a sve ono što su sami radili više od godinu dana nije?

Ne, nego bi valjda trebalo da se pali Srbija?!

#Licemerje

#blokaderi

#granice

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