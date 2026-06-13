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JOVANOV RASKRINKAO OPOZICIJU: Konačno su izneli jasan stav, žele da uvedu sankcije Rusiji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov prokomentarisao je stav opozicije koja smatra da Srbija potpuno treba da se uskladi sa svim stavovima Brisela, što između ostalog podrazumeva i uvođenje sankcija Rusiji.

- Mi treba i moramo da se uskladimo sa EU u potpunosti, da bismo postali članica EU onda bismo morali i da uskladimo svoju spoljnu politiku u tom pravcu - izjavili su opozicionari jasno, glasno i nedvosmisleno.

Jovanov smatra da je iznošenje takvih stavova izuzetno važno kako bi građani Srbije tačno znali kakav je čiji program, koja politička opcija se za šta zalaže i da na osnovu jasnih činjenica mogu da izraze svoju volju na predstojećim izborima.

- Mene raduje da od opozicionih stranaka dobijamo konačno jedan čist stav, a to su sankcije Rusiji - da. To je ono što mislim da je dobro za građane, da građani na izborima koji nam slede uskoro znaju šta je čija politika. Da se ne vratimo u 2022. godinu kada je predsedniku Vučiću predviđano da će odmah posle izbora uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, pa je prošlo, evo četiri godine i nije ih uveo, a oni koji su ga optuživali su očigledno promenili politiku za 180 stepeni i danas pričaju nešto sasvim drugo. Dakle, važno je da sve bude jasno i čisto i da se tako izađe pred građane, pa neka se oni opredele za ono što žele - objasnio je Jovanov.

Autor: Pink.rs

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