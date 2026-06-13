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OGROMAN BROJ LJUDI U RVATIMA KOD RAŠKE! Veliko narodno veselje okupilo građane: Poslata jasna poruka - Srbija pobeđuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) u Raški organizovao je danas "Veliko narodno veselje" u Rvatima, kod Raške.

Kako se može videti na snimcima, veliki skup je okupio puno ljudi.

Građani su još jednom pokazali šta većinska Srbije želi — mir, slogu, napredak i uspešnu jaku državu — kakva je bila i do sada!

Na skupu je dominirala poruka da Srbija pobeđuje!

Atmosfera je vesela, a odziv masovan, što pokazuje da narod većinski podržava politiku prosperiteta, nezavisnosti i uspeha koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Skup u Rvatima nastavak je serije događaja koje je Srpska napradne stranka organizovala poslednjih nedelja kako bi pokazala da Srbija neće i ne sme da stane! Kao i da pobeđuje!

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Autor: Pink.rs

#Raška

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#rvati

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