Niš zna ko se za njega bori, glasa za svog predsednika Vučića, slobodu i napredak!

Dr Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, obišao je danas, tokom boravka u Nišu, štandove SNS, kao i Opštinski odbor ove stranke na Medijani.

Zahvalio je građanima i saborcima jer dostojanstveno i neumorno rade za svoj Niš i svoju Srbiju.

„Znaju ljudi dobro ko se za našu državu, naš narod i za svakog čoveka ponaosob bori. Vidi se to i po svim velikim i važnim

stvarima koje smo u Nišu uspeli da uradimo prethodnih godina, po svim fabrikama, autoputevima, kliničkom centru, tehnološkom parku, uloženom trudu i pokazanoj ljubavi. Videlo se to i prošle nedelje u Njujorku, kada je uz jednu malu Srbiju stalo dve trećine planete. Na tu smo herojsku borbu

predsednika Aleksandra Vučića svi ponosni, to danas poručuje i grad Niš“, rekao je dr Orlić.

Pozvao je sve da izađu na predstojeće izbore. „Isključivo lista koja nosi ime predsednika Republike brani sve do sada postignute rezultate, garantuje velike uspehe koji nam tek predstoje i obezbeđuje očuvanje politike – slobodne, samostalne i suverene, opstanak Srbije i njenu još

bolju budućnost. Ni partije bivšeg režima, niti kojekakve „grupe građana“ na apanaži kod stranaca, nisu u stanju da narodu ponude ništa slično, niti ih to zanima.

Ovu sam poruku čuo danas od Nišlija, i verujem da će istu

poruku, jasnu i snažnu, 2. juna poslati cela Srbija: do pobede – najveće i najvažnije do sada“, zaključio je dr Orlić.

