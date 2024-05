Svi zajedno 2. juna: Za slobodu Srbije i brigu o svakom čoveku!

Dr Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, obišao je danas u društvu brojnih aktivista SNS iz Zemuna, Bojana Bajagića i drugih kandidata za odbornike na listi „Aleksandar Vučić - Zemun sutra“, Visoke stepenice kod zemunskog Gardoša.

Nakon višedecenijskog zanemarivanja, ovaj prostor su uredili sami aktivisti Srpske napredne stranke, uz podršku Gradske opštine Zemun: očišćeno stepenište, uz kompletno obnovljen mobilijar, sada krasi i turistički portal, a na frontovima 107 stepenika upisani su nazivi država koje su se odazvale pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i podržale našu zemlju u Ujedinjenim nacijama. Na ovaj način Zemun, Beograd i Srbija pokazuju svoju zahvalnost osvedočenim prijateljima.

Pozdravljajući vredne i posvećene ljude okupljene oko liste „Zemun sutra“, dr Orlić je poručio: „Svojim delom ukazali ste na dva najvažnija pitanja oko kojih će ljudi da se izjasne 2. juna.

Prvo, da postoji samo jedna politika koja vodi računa o potrebama svakog čoveka: upravo vi ste naporno radili i uredili ovaj prostor za sve koji ovde žive ili ovde dolaze. Dokazali ste da to može samo politika predsednika Vučića i lista koja nosi njegovo ime. Drugo, učinili ste da trajno zapamtimo koliko sada imamo prijatelja u svetu, da je uz jednu malu Srbiju faktički stalo dve trećine planete i da to danas može da postigne samo jedna politika - ona čiji je lider predsednik Srbije. Ponosni na herojsku borbu koju je predsednik Aleksandar Vučić vodio u Njujorku, ljudi će glasati za listu koja nam jedina čuva čast i obraz, brani našu slobodu, okuplja nam prijatelje, ali i posvećeno radi za svakog čoveka, brine o svakome. Pod zastavom slobode 2. juna idemo, svi zajedno - do pobede!“

