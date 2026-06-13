Vučević: Izbori su pitanje očuvanja države i stabilnosti Srbije

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je danas u razgovoru sa građanima u mestu Deronje u opštini Odžaci da su predstojeći izbori pitanje očuvanja države i stabilnosti Srbije.

„Ja vas molim da se spremite. Ne da bi se takmičili u procentima. Ne da bi se brojali mandati. Nego da bi sačuvali državu. I da bi sačuvali narod“, rekao je Vučević obraćajući se okupljenim građanima.

On je zahvalio građanima iz Deronja, ali i drugih mesta opštine Odžaci i Zapadnobačkog okruga na podršci i istrajnosti u prethodnom periodu, ocenivši da je upravo narod bio ključan za očuvanje stabilnosti zemlje.

Vučević je rekao da Srbija mora da nastavi sa ekonomskim razvojem, izgradnjom fabrika, jačanjem vojske i policije, kao i rastom plata i penzija, navodeći da se takvi rezultati ne postižu blokadama i podelama u društvu.

Govoreći o predstojećim izborima, izrazio je očekivanje da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić predvoditi pobedničku listu i pozvao građane da podrže politiku za koju smatra da garantuje nastavak razvoja zemlje.

„A onda dolazi glas naroda, a glas naroda je glas Boga“, rekao je Vučević.

On je istakao značaj očuvanja zajedništva među svim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, navodeći da je Vojvodina prostor u kojem vekovima zajedno žive pripadnici različitih naroda i kultura.

Vučević je nakon razgovora sa građanima poručio da „nema predaje i nema povlačenja“, ocenivši da će konačnu reč o budućnosti zemlje dati građani na izborima.

Vučević je u Deronje stigao u pratnji bajkera, a skupu je prisustvovao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Autor: Pink.rs