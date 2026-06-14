'NEMA IGRE SA VOJVODINOM' Vučević u Banatskom Karađorđevu: Odgovor na napade na državu mora da se da na izborima

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je danas u razgovoru sa građanima u Banatskom Karađorđevu, da odgovor na pokušaje podela, nasilje i napade na državu mora da se da na izborima.

„Da dobiju odgovor kakav zaslužuju na izborima. Nema igre sa Vojvodinom i nema igre sa Banatom“, poručio je Vučević.

On je ocenio da je Srbija u prethodnom periodu bila izložena pokušajima destabilizacije i napadima na državne institucije, navodeći da je zahvaljujući podršci građana sačuvana stabilnost zemlje. Vučević je rekao da to, kako je naveo, „nije bila borba protiv jednog čoveka ili vlasti, već napad na državu“.

„Da nije bilo vas, običnog naroda, a ne lažne elite, ne bi sačuvali ni državu ni narod“, rekao je Vučević.

Govoreći o aktuelnoj društvenoj atmosferi, predsednik SNS-a istakao je da je potrebno pronaći snagu za zajednički život i sa onima koji ne dele iste političke stavove, jer je normalno da postoje različita mišljenja, ali ne i mržnja i nasilje.

Dodao je da građani treba da se okupe oko zajedničkih vrednosti i razvoja svojih sredina.

„Mi smo samo običan narod koji hoće mirno da živi, poštujući sve druge“, rekao je Vučević.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković rekla je da je cilj razgovora sa građanima da se čuju njihovi predlozi i problemi, ali i da se predstavi ono što je, kako je navela, Srpska napredna stranka uradila od preuzimanja odgovornosti za vođenje države 2012. godine.

Ona je ocenila da je Srbija tada bila „devastirana i razorena“, dok danas ima razvijenu putnu infrastrukturu, više investicija i veći ugled u svetu.

„Danas je slika potpuno drugačija. Imamo nove autoputeve, ekonomski mnogo bolje stoji naša država, a mladi ljudi se vraćaju u Srbiju“, rekla je Gojković.

Govoreći o političkoj situaciji, Gojković je ocenila da su pokušaji blokada i podela naišli na odgovor građana koji su, kako je navela, pokazali jedinstvo i odlučnost da sačuvaju stabilnost zemlje.

„Mi smo ih pobedili dostojanstveno, na miran način, a ne silom“, poručila je Gojković.

Skupu su prisustvovali i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladimir Galić.

Autor: Pink.rs