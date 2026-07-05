AKTUELNO

Politika

Vučević sa građanima na Klisi: Nećemo dati Novi Sad blokaderima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević razgovarao je danas sa građanima na Klisi u Novom Sadu i poručio da će se njegova stranka politički boriti za Novi Sad i Vojvodinu, istakavši da "neće dati Novi Sad blokaderima".

Vučević je ocenio da je sever Srbije bio među područjima koja su bila izložena najvećim pritiscima tokom prethodnog perioda i istakao da predstoji važna politička borba u Novom Sadu i Vojvodini.

Vučević je zahvalio okupljenim građanima na podršci i angažovanju, navodeći da su, kako je rekao, doprineli očuvanju stabilnosti države uprkos višemesečnim protestima i blokadama.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Govoreći o Novom Sadu, Vučević je rekao da su politički protivnici pokušali da uruše institucije i izazovu podele u društvu, dok je kao rezultate aktuelne vlasti naveo infrastrukturne projekte na Klisi i Slanoj bari, izgradnju vrtića, Doma zdravlja, kao i ulaganja u vodovod, kanalizaciju i saobraćajnu infrastrukturu.

On je podsetio i na poruku predsednika Srbije Aleksandra Vučića o zajedničkom nastupu na izborima pod nazivom "Ujedinjena Srbija", navodeći da je cilj okupljanje svih koji, kako je rekao, žele očuvanje države bez obzira na političke razlike.

Vučević je poručio da će se SNS politički boriti na svim narednim izborima.

pročitajte još

'PREPLIVAĆU SAVU KAO NEKADA' Hit snimak Vučića sa obale reke: Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš... (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Klisa

#Miloš Vučević

#Novi Sad

#Politika

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

VUČEVIĆ UPUTIO SNAŽNU PORUKU: Nastavićemo još jače da se borimo za Srbiju!

Politika

'JOŠ JAČE ĆU SE BORITI PROTIV NJIH' Vučević poručio blokaderima: Nikada se neću skloniti onima koji šire mržnju

Politika

Vučević: Za narod Bačke, Banata i Srema najvažnije pitanje Vojvodine

Politika

'NIKO NE DOLAZI DA OKUPIRA NOVI SAD' Vučević poslao poruku: Apelujem na građane da ne nasedaju na laži i manipulacije! (FOTO)

Politika

'ČISTA DESETKA' Lider SNS Vučević probao pobedničku čorbu majstora iz Kaća, pa poslao VAŽNU PORUKU građanima pred 27. jun

Politika

Vučević: Ovo će biti najteži izbori od 2012. godine, sudbonosni za narednih 15 godina