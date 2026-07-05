Vučević: Za narod Bačke, Banata i Srema najvažnije pitanje Vojvodine

Vojvodina jeste, biće i ostaće Srbija, poručio je večeras predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević prilikom posete naselju Novi Žednik kod Subotice.

Izbora će biti za nekoliko meseci, rekao je Vučević, ističući da je za sav narod Bačke, Banata i Srema, najvažnije jedno pitanje - pitanje Vojvodine.

"Pitanje koje su blokaderi ponovo pokrenuli, je pitanje: 'Da li je Vojvodina u Srbiji?'. Pokušali su da naprave scenario da mi negde treba opet u traktorske prikolice da se pakujemo i da nam kažu da ne smemo da pričamo našim jezikom ovde, da ne smemo da idemo u naše crkve, da ne smemo da se poštujemo međusobno, da nas posvađaju sa drugom delovima Srbije'', poručio je Vučević.

Poručio je okupljenima da je najteže i najveće pitanje baš ovde na severu.

''Ne zaboravite, najteže i najveće pitanje je baš ovde na severu i zato vas, ali ne samo Srbe, nego i Mađare, Bunjevce, Šokce, Rusine, Slovake i Rome, i sve pozivam, da kada god budu bili izbori kažemo jednom za svagda, da ponovim ono što je zapisano u Sremskim Karlovcima, a posle i Novom Sadu: 'Vojvodina je napravljena da bude u Srbiji', 'Vojvodina je Srbija'. Tako je bilo, tako jeste i tako će ostati. Nećete nas seliti, nećete nam zabraniti jezik i pismo i nećete nam rušiti i otimati crkve. To je naše narodno i nije Dinko Gruhonjić Vojvodina, ovo je narod koji živi u Bačkoj, ovo je narod koji živi u Vojvodini, ovo je narod koji kaže da je Vojvodina u Srbiji - biće i ostaće", kazao je Vučević.

On je izrazio zahvalnost na svemu onom što su građani, kako je naveo, izdržali u prethodnih 20 meseci.

"Da nije bilo vas, naroda, građana, od Subotice do Vranja, od Bora do Užica, ne bi sačuvali državu. Zahvaljujući vama, narodu ove države, i predsenik Vučić je uspeo da vuče, donosi ključne poteze, da ne udari brat na brata, da niko ne strada i da izdržimo sve ono što su nam pripremili i zakuvali u toj njihovoj 'kuharici'", poručio je lider SNS.

Pored svih problema, niskih udaraca iza leđa i podmuklih podela, Srbija i danas, kako je naglasio lider SNS, poručuje da je ''na nogama''.

"Srbija nije danas bačena u blato, nije vraćena unazad i nije ponižena, a veliko su nam zlo činili. Bojim se da se brzo zaboravlja. Da se zaboravlja da su zabranili đacima da idu u učionice i škole, da su podelili roditelje đaka po odeljenjima, posvađali učitelje i profesore u zbornicama, hteli da posvađaju bake i deke sa unucima, roditelje sa decom, da posvađaju narod da li živi u gradu ili selu, da li neko ima fakultet ili srednju školu, da nas posvađaju da li živimo na severu ili jugu, da li smo Srbi, Mađari ili Bunjevci, Šokci...da nas podele na svaki način", rekao je Vučević.

Predsednik Srpske napredne stranke kazao je da su narodu govorili kako su mladi ustali zbog pravde, da žele da institucije rade svoj posao, a onda su, kako je rekao, činili nepravdu.

"Onda su blokirali i otimali institucije. Onda su pokazali da nisu to mladi, nego da su to političari koji žele da se domognu vlasti na nesreći koja se dogodila, a prvi su zaboravili stradale i porodice stradalih. Kako nam se desi neka tuga i nesreća, eto njih prvih 'kao dobošari zla' da se pojave", naveo je Vučević.

On je zahvalio gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću i svim Subotičanima što su sačuvali državu.



"Veliko hvala što ste sačuvali državu ovde na severu. I što više niko nema dilemu da li je ovo Srbija. Predsedniku Aleksandru Vučiću poručujemo: 'Ubedljiva pobeda u Subotici. Za ujedinjenu Srbiju'", naglasio je Vučević.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić poručio je okupljenom narodu da mu je srce puno što oni i danas pokazuju, kako je rekao, jedinstvo, sabornost i odgovornost prema momentu u kojem se nalazi Srbija.

"Divim se energiji koju ulažete u borbi za odbranu naše Srbije. Kada kažem borba, ne mogu a da ne citiram našeg velikog vojvodu Živojina Mišića: 'Život je večita borba. Ko sme taj može, ko se ne boji, taj ide napred' - a mi sa severa Srbije poručujemo: 'I možemo, i hoćemo i ne bojimo se nikoga'. Draga braćo i sestre, da ih na izborima pobedimo jače nego ikad'', rekao je Bakić.

Autor: Pink.rs