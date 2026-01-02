MILOŠ VUČEVIĆ IZNUTRA Predsednik SNS otkriva šta su mu asocijacije na sedam pojmova

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević, u novogodišnjem trobroju Srpskog telegrafa govorio je o trenucima i privatnog i profesionalnog života.

Lider naprednjaka, otkrio šta su mu prve asocijacije na sedam pojmova.

Srbija - život

U opasnim vremenima uspeli smo da odbranimo i sačuvamo našu otadžbinu, jer Srbija je iznad svega i ispred svih. Ja sam potomak solunskog borca i učen sam i vaspitavan u duhu čojstva i junaštva. Za mene je najveća čast to sto mogu da radim za svoju državu i za svoj narod. Teška su i izazovna vremena. Geopolitika kroji novi svetski poredak, a mi dalje čvrsto sedimo na svojoj stolici. Srbija pokazuje ozbiljnost, pristojnost i želju za saradnjom sa svima. Nećemo više nikada biti džak za udaranje! Istorijski je dokazano da Srbija zaslužuje poštovanje jer je uvek bila na strani onih koji su se borili za prave vrednosti – za pravdu, istinu i slobodu.

Novi Sad - početak

Moj rodni grad - Srpska Atina, centar kulture i duhovnosti našeg naroda, ali i grad u kojem se govore različiti jezici i slave različite vere, a opet se svi dobro razumemo i poštujemo. Novi Sad je jedini evropski grad sa tri evropske titule - prestonice kulture, omladine i sporta. Novi Sad je grad stradalnik, kroz istoriju više puta rušen i uništavan, ali i grad feniks koji se iz pepela uvek podizao još snažniji i prkosniji. I uvek je pobeđivao mržnju i zlo!! Novi Sad je grad vizionar, grad velikih šansi i dobrih ljudi kojima je čast da rade za svoj grad, međusobno poštujući i komšije i sve kojima je Novi Sad u srcu. Novi Sad je grad u koji se lako dolazi i koji se lako zavoli, a iz koje se teško odlazi i koji se nikada ne zaboravlja. Čast je bila biti biran u tri uzastopna mandata za gradonačelnika rodnog grada, i zahvalan sam svima koji su doprineli da se naš rad kaputalizuje istorijskim rezultatima u svim segmentima života.

Crkva - vera

Mir, spokoj, spasenje, ljubav. Čast je pokazati ljubav i dobročinstvo prema svojoj Svetoj Crkvi. Zahvalan sam što sam kao državni funkcioner mogao i da pomažem naše svetinje u regionu, da pokažemo da smo isto, bez obzira na granice, zakone, da smo jedan narod, vera i pismo. Tako je bilo, tako jeste i tako će biti. Svetosavlje je naš put. Kad god smo zalutali sa puta Svetog Save mi smo pravili kardinalne državne i nacionalne greške. Kad god smo bili na putu Svetog Save bili smo na putu na kojem treba da budemo za svoj narod i svoju otadžbinu Srbiju. Zahvalan sam na Ordenu Svetog Save II stepena, Ordenu Svetog Maksima Brankovića, Ordenu Svetog Stefana Štiljanovića, i svim gramatama i zahvalnicama koje sam dobio za odnos prema najstarijoj ustanovi srpskog naroda i dosledno zastupanje pravoslavnih vrednosti u javnom i privatnom životu.

Porodica - ljubav

Žao mi je što nisam uvek uspevao da ih zaštitim “od mog posla” i omogućim im da normalno žive život. Moja porodica je očvrsnula nakon svega što nam se dešavalo ove godine, osim stalnih laži i napada na mene koji su nam gotovo postali svakodnevica, doživeli smo najstrašnije napade na mog maloletnog sina Danila, a onda i proteste blokadera ispred porodičnog doma. Sve smo zajedno izdržali. Znaju oni da sve to uvek dođe na svoje mesto, kao sto dođu loši dani i odu, kao što se pojave loši ljudi i odu .. ali “tu će tvrđavicu malo teže srušiti”, sto bi tekao Đ.B. Oni su moja ljubav, snaga i ponos. Stariji sin Mihailo je izabrao svoj put i malo je reći da sam ponosan kad vidim sa koliko žara i energije radi. Još malo pa ce i Dača bolje pecati od mene. Moraću da se borim da me u svemu ne prestignu, pre nego sto sam to očekivao.

Vučić - prijatelj

Mnogo toga smo prošli zajedno, još od opozicionih dana. Čast je biti u njegovoj blizini, sarađivati sa njim i učiti od njega. Uvek sam ga poredio sa Mesijem, da je i kreator igre i vođa i golgeter, ali kako godine prolaze to poređenje se mora proširiti jer on ne posmatra igru samo na terenu, već je glavni strateg koji sagledava i sve ono što nije po pravilima fer-pleja i što se dešava van terena, što ometa i pravi pritiske, I uprkos svemu za svoj tim uspeva da obezbedi najbolji rezultat, da ostvaruje pobede i u nemogućim uslovima. To je maestralno! Na moju pomoć uvek može da računa i on to zna. U sportskim kvizu ga možda nekada i pobedim, ali kad su toponimi u pitanju - unapred predajem svaku partiju. Ne postoji osoba koja bolje poznaje svako selo i svaki zaseok, od severa pa do juga naše lepe Srbije. Čast je za predsednika imati tako posvećenog čoveka koji bezuslovno voli svoj narod i svoju otadžbinu.

SNS - budućnost

Najveća i najbolja politička organizacija ikad stvorena u Srbiji. Naših 17 godina postojanja ispunjeno je borbom za bolju Srbiju, za prosperitet i stabilnost zemlje jer naša politika je jasna - graditi jaču, moderniju i uspešniju Srbiju za sve njene građane. Tome smo uvek i zauvek posvećeni, vođeni strateškom vizijom Aleksandra Vučića. Ova godina je bila veliki test za sve nas, ali sačuvali smo jedinstvo i hrabro se suočavali sa izazovima i pokušajima da nam unište drzavu. Nastavljamo borbu za narod i državu jer mi smo stranka naroda. Nastavljamo borbu za našu Srbiju, koja neće biti ni malo laka, ali očekujem pobede i ubuduće!

Motori - to sam ja!

Pecam i igram fudbal ceo život, vozim motor ceo život. Ne hvalim se time, ali ne krijem ako me već neko pita. U junu su me prijatelji pozvali da odemo motorima u Beograd i da podržimo studente koji žele da uče, da budemo gosti na njihovoj književnoj večeri. Odmah sam prihvatio. Prijavili smo našu vožnju. Bilo je dve grupe po 70 motociklista iz Novog Sada i zaista je bila čast da zajedno sa mojim prijateljima, drugarima, ljubiteljima vožnje dvotočkaša budemo sa našom omladinom i sa svim ljudima koji veruju i koji žive za to da je Vidovdan nešto što nas sve obavezuje da čuvamo Srbiju. Taj cilj je daleko važniji od mog motora, ali čuo sam da su mnogi bili iznenađeni kada sam skinuo kacigu, pa i sam predsednik Vučić. Možda mi se i on jednom pridruži. Videćemo šta sve donosi 2026. godina.

Autor: S.M.